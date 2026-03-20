Este viernes 20 de marzo, una vez más, Gloria Trevi hará vibrar al Auditorio Nacional mediante un energético concierto.

Cerca de 10 mil fans de Gloria Trevi se darán cita en el recinto de espectáculos ubicado en Avenida Paseo de la Reforma #50.

Por lo que a continuación te decimos qué debes tomar en cuenta para disfrutar de este show musical. Toma nota:

Sede: Auditorio Nacional

Apertura de puertas: 17:00 horas

Inicio de concierto: 20:30 horas

Fin del concierto: Aproximadamente a las 22:30 horas

Duración: Aproximadamente 2 horas

Telonero: Sin especificar

Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

Gloria Trevi armará la fiesta en el Auditorio Nacional

La presentación de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional forma parte de su tour La Fiesta, con el cual ofrece a su público sus más grandes éxitos combinados con temas nuevos.

El show se caracteriza por coloridas coreografías, cambios de vestuario y sorpresas que Gloria Trevi, de 58 años de edad, dará a sus fans a lo largo de la noche.

El posible setlist incluye temas como:

Medusa

La Recaída

¿Qué hago aquí?

Dr. Psiquiatra

Con los ojos cerrados

El recuento de los daños

Vestida de azúcarCinco MinutosNo querías Lastimarme

Todos me Miran

El vuelo

Para siempre triste

Un abrazo

Amor inexplicable

Súfrale

¿Gloria Trevi ya no vende? Aún hay boletos para su concierto en el Auditorio Nacional

¿Eres fan de Gloria Trevi y aún no tienes planes para este viernes? Si es así debes de saber que la cantante ofrecerá un energético concierto en el Auditorio Nacional y aún hay boletos.

Los accesos se pueden conseguir a través de Ticketmaster con precios que van de los 992 a los $6,200 pesos.

Aunque se dijo que los accesos preferentes ya se habían agotado, la boletera aún los ofrece a sus clientes.