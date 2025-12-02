La actriz y cantante argentina de 42 años de edad, Flor Bertotti, mejor conocida como Floricienta regresa a México este 2 de diciembre con concierto en la Arena CDMX.

Concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX del cual ya tenemos el setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: 27 temas en vivo aproximadamente
Florencia Bertotti
Florencia Bertotti en concierto (Instagram | @florbertottiok)

Posible setlist del concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX hoy 2 de diciembre

Hoy 2 de diciembre llega la gira de conciertos Otra vuelta de Florencia Bertotti en la Arena CDMX.

Concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX que promete ser una noche inolvidable para los fans de Floricienta.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX sean los siguientes:

  1. Arriba las ilusiones
  2. Hay un cuento
  3. Hola qué tal
  4. Por qué
  5. Pobres los ricos
  6. Ay qué lindo
  7. Un enorme dragón
  8. Te siento
  9. No te importa
  10. Quédate conmigo
  11. Ven a mí
  12. Cosas que odio de vos
  13. Qué esconde el conde
  14. Corazones al viento
  15. Floricienta
  16. Kikiriki
  17. Y la vida
  18. A bailar
  19. Mi vestido azul
  20. Eso no se hace
  21. Dance Break
  22. Y así será
  23. Nuestro Collage
  24. Te amo más
  25. Flores amarillas
  26. Las estrellas
  27. Tic tac