La actriz y cantante argentina de 42 años de edad, Flor Bertotti, mejor conocida como Floricienta regresa a México este 2 de diciembre con concierto en la Arena CDMX.

Concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX del cual ya tenemos el setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 27 temas en vivo aproximadamente

Florencia Bertotti en concierto (Instagram | @florbertottiok)

Posible setlist del concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX hoy 2 de diciembre

Hoy 2 de diciembre llega la gira de conciertos Otra vuelta de Florencia Bertotti en la Arena CDMX.

Concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX que promete ser una noche inolvidable para los fans de Floricienta.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX sean los siguientes: