La actriz y cantante argentina de 42 años de edad, Flor Bertotti, mejor conocida como Floricienta regresa a México este 2 de diciembre con concierto en la Arena CDMX.
Concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX del cual ya tenemos el setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 27 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist del concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX hoy 2 de diciembre
Hoy 2 de diciembre llega la gira de conciertos Otra vuelta de Florencia Bertotti en la Arena CDMX.
Concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX que promete ser una noche inolvidable para los fans de Floricienta.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX sean los siguientes:
- Arriba las ilusiones
- Hay un cuento
- Hola qué tal
- Por qué
- Pobres los ricos
- Ay qué lindo
- Un enorme dragón
- Te siento
- No te importa
- Quédate conmigo
- Ven a mí
- Cosas que odio de vos
- Qué esconde el conde
- Corazones al viento
- Floricienta
- Kikiriki
- Y la vida
- A bailar
- Mi vestido azul
- Eso no se hace
- Dance Break
- Y así será
- Nuestro Collage
- Te amo más
- Flores amarillas
- Las estrellas
- Tic tac