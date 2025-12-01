El dueto ruso del electropop t.A.T.u llega a La Maraka de la CDMX con una serie de conciertos del 1 al 4 de diciembre.

Conciertos de t.A.T.u en La Maraka de los cuales te daremos todo lo que debes saber del setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento:

  • Apertura de puertas: 7:30 de la noche
  • Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: 16 temas en vivo aproximadamente
t.A.T.u
t.A.T.u (t.A.T.u / YouTube)

Posible setlist de los conciertos de t.A.T.u. en La Maraka del 1 al 4 de diciembre

La gira Return to Mexico de t.A.T.u. llega con 4 fechas en concierto del 1 al 4 de diciembre en La Maraka de la CDMX.

Conciertos de t.A.T.u. que prometen y que llevará a sus fans de regreso a la música de los 2 mil.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de t.A.T.u en La Maraka sean los siguientes:

  1. All the Things She Said
  2. Friend or Foe
  3. 220
  4. 30 Minut
  5. Lubov V Kazhdom Mgnovenii
  6. You and I
  7. Loves Me Not
  8. How Soon Is Now?
  9. Ya Tvoya Ne Pervaja
  10. Prostye Dvizheniya
  11. All About Us
  12. Obezyanka Nol
  13. Running Blind
  14. Ne Ver, Ne Boisia
  15. Nas Ne Dogonyat
  16. All the Things She Said