El dueto ruso del electropop t.A.T.u llega a La Maraka de la CDMX con una serie de conciertos del 1 al 4 de diciembre.
Conciertos de t.A.T.u en La Maraka de los cuales te daremos todo lo que debes saber del setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento:
- Apertura de puertas: 7:30 de la noche
- Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 16 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist de los conciertos de t.A.T.u. en La Maraka del 1 al 4 de diciembre
Conciertos de t.A.T.u. que prometen y que llevará a sus fans de regreso a la música de los 2 mil.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de t.A.T.u en La Maraka sean los siguientes:
- All the Things She Said
- Friend or Foe
- 220
- 30 Minut
- Lubov V Kazhdom Mgnovenii
- You and I
- Loves Me Not
- How Soon Is Now?
- Ya Tvoya Ne Pervaja
- Prostye Dvizheniya
- All About Us
- Obezyanka Nol
- Running Blind
- Ne Ver, Ne Boisia
- Nas Ne Dogonyat
