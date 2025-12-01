El dueto ruso del electropop t.A.T.u llega a La Maraka de la CDMX con una serie de conciertos del 1 al 4 de diciembre.

Conciertos de t.A.T.u en La Maraka de los cuales te daremos todo lo que debes saber del setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento:

Apertura de puertas: 7:30 de la noche

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 16 temas en vivo aproximadamente

Posible setlist de los conciertos de t.A.T.u. en La Maraka del 1 al 4 de diciembre

La gira Return to Mexico de t.A.T.u. llega con 4 fechas en concierto del 1 al 4 de diciembre en La Maraka de la CDMX.

Conciertos de t.A.T.u. que prometen y que llevará a sus fans de regreso a la música de los 2 mil.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de t.A.T.u en La Maraka sean los siguientes: