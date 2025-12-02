Florencia Bertotti, la actriz y cantante argentina de 42 años de edad, conocida como Floricienta se presenta en concierto hoy 2 de diciembre en la Arena CDMX.

Si eres de los afortunados en asistir al concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX presta atención que te dejamos horario y hora en la que termina el show para que armes tu itinerario:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de cancio: 27 temas en vivo aproximadamente

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Flor Bertotti dio un concierto como Floricienta en CDMX (OCESA/CUARTOSCURO.COM / Cuartoscuro)

Florencia Bertotti regresa con Floricienta en concierto a la Arena CDMX

La gira de conciertos Otra vuelta de Florencia Bertotti en la Arena CDMX regresa con lo mejor de Floricienta.

Concierto de Florencia Bertotti en la Arena CDMX que será una noche inolvidable y nostálgica para los fans.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.