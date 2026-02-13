Hoy 13 de febrero es la cita con El Malilla en el Palacio de los Deportes, así que te brindamos los detalles que necesitas saber para el histórico concierto en el reguetón mexa.

El Malilla es el primer reguetonero mexicano en llegar al Palacio de los Deportes, así que acá te compartimos el setlist, horario y teloneros para su concierto hoy 13 de febrero:

  • Apertura de puertas: 6:00 pm
  • Horario del concierto: 8:00 pm
  • Teloneros: Jarell, Omarcito Glock y Joss ML
  • Setlist de canciones: 28 canciones aproximadamente

Posible setlist del concierto de El Malilla en Palacio de los Deportes hoy 13 de febrero

El Malilla está consintiendo a los fans y les brindará una cita hoy 13 de febrero en el Palacio de los Deportes con un concierto que durará 2 horas aproximadamente, siendo este el posible setlist:

  1. Rodillas
  2. G Low Kitty
  3. Tiki
  4. Azótame
  5. Mali sácatela
  6. Rebote
  7. Gatito
  8. Un Bezito
  9. B de Bellako
  10. Rebeca
  11. Mami Tú
  12. Avión Privado
  13. Pero No
  14. Resolvemos
  15. Dime
  16. Coronada
  17. Desnudate remix
  18. Zoom
  19. Más Tarde
  20. Barbie Bebé
  21. Mundo de Mentiras
  22. Ñero Session 13
  23. B de Bellako (Remix)
  24. La Chinita de Ojos Cafés
  25. BEIBY Remix
  26. Vaquero Remix
  27. Papi Chulo Remix
  28. Todo Tiene su Final

Asimismo, El Malilla ha compartido que dentro de su concierto de dos horas habrá invitados sorpresa entre los que se cree estarán:

  • Eme Mala Fe de 31 años de edad
  • Yeri Mua de 24 años de edad
  • Cachirula de 25 años de edad
  • Yeyo [con quien se reconciliará]
  • Bellakath de 28 años de edad
  • Joss ML de 25 años de edad
  • Omarcito Glock