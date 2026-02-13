Hoy 13 de febrero es la cita con El Malilla en el Palacio de los Deportes, así que te brindamos los detalles que necesitas saber para el histórico concierto en el reguetón mexa.
El Malilla es el primer reguetonero mexicano en llegar al Palacio de los Deportes, así que acá te compartimos el setlist, horario y teloneros para su concierto hoy 13 de febrero:
- Apertura de puertas: 6:00 pm
- Horario del concierto: 8:00 pm
- Teloneros: Jarell, Omarcito Glock y Joss ML
- Setlist de canciones: 28 canciones aproximadamente
Posible setlist del concierto de El Malilla en Palacio de los Deportes hoy 13 de febrero
El Malilla está consintiendo a los fans y les brindará una cita hoy 13 de febrero en el Palacio de los Deportes con un concierto que durará 2 horas aproximadamente, siendo este el posible setlist:
- Rodillas
- G Low Kitty
- Tiki
- Azótame
- Mali sácatela
- Rebote
- Gatito
- Un Bezito
- B de Bellako
- Rebeca
- Mami Tú
- Avión Privado
- Pero No
- Resolvemos
- Dime
- Coronada
- Desnudate remix
- Zoom
- Más Tarde
- Barbie Bebé
- Mundo de Mentiras
- Ñero Session 13
- B de Bellako (Remix)
- La Chinita de Ojos Cafés
- BEIBY Remix
- Vaquero Remix
- Papi Chulo Remix
- Todo Tiene su Final
Asimismo, El Malilla ha compartido que dentro de su concierto de dos horas habrá invitados sorpresa entre los que se cree estarán:
- Eme Mala Fe de 31 años de edad
- Yeri Mua de 24 años de edad
- Cachirula de 25 años de edad
- Yeyo [con quien se reconciliará]
- Bellakath de 28 años de edad
- Joss ML de 25 años de edad
- Omarcito Glock