Hoy lunes 13 de octubre el Teatro Metropólitan recibe en concierto al cantautor mexicano de 24 años de edad, Eduardo Hernández Saucedo, mejor conocido como Ed Maverick.
Concierto de Ed Maverick del cual si eres de los afortunados con boleto te traemos setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada.
Setlist, horario y telonero para el concierto de Ed Maverick en el Teatro Metropólitan hoy 13 de octubre
Prepárate y ten todo listo para el concierto de Ed Maverick de hoy 13 de octubre con los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para verlo en el Teatro Metropólitan:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 18 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist para el concierto de Ed Maverick en el Teatro Metropólitan hoy 13 de octubre
La gira La Nube en el Jardín Tour 2025 de Ed Maverick llega al Teatro Metropólitan hoy 13 de octubre.
Por lo que se espera que los posibles temas del setlist de canciones para el concierto de Ed Maverick en el Teatro Metropólitan serán los siguientes
- Valor de más
- Nube gris
- Culpa
- Violento
- Vuelve, corazón
- C.
- Arcoíris
- No hay problema
- Nadie va a pensar en ti mejor que yo
- Loop
- Tiempo
- Sueños
- Del río
- A mis amigos
- Hoy somos nuevos seres
- Acurrucar
- Fuentes de Ortiz
- Ropa de bazar