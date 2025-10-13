Hoy lunes 13 de octubre el Teatro Metropólitan recibe en concierto al cantautor mexicano de 24 años de edad, Eduardo Hernández Saucedo, mejor conocido como Ed Maverick.

Concierto de Ed Maverick del cual si eres de los afortunados con boleto te traemos setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada.

Setlist, horario y telonero para el concierto de Ed Maverick en el Teatro Metropólitan hoy 13 de octubre

Prepárate y ten todo listo para el concierto de Ed Maverick de hoy 13 de octubre con los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para verlo en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 18 temas en vivo aproximadamente

Ed Maverick en concierto: Nuevas fechas, precio de boletos y cuándo verlo en vivo (Ed Maverick )

Posible setlist para el concierto de Ed Maverick en el Teatro Metropólitan hoy 13 de octubre

La gira La Nube en el Jardín Tour 2025 de Ed Maverick llega al Teatro Metropólitan hoy 13 de octubre.

Por lo que se espera que los posibles temas del setlist de canciones para el concierto de Ed Maverick en el Teatro Metropólitan serán los siguientes