El cantautor mexicano de 24 años de edad, Eduardo Hernández Saucedo, mejor conocido como Ed Maverick se presenta este 13 de octubre en concierto en el Teatro Metropólitan.

Concierto del cual te tenemos el horario y hora en la que termina para que no te pierdas de nada de Ed Maverick en el Teatro Metropólitan.

Horarios del concierto de Ed Maverick en el Teatro Metropólitan hoy 13 de octubre

Ed Maverick se presenta en concierto desde el Teatro Metropólitan hoy lunes 13 de octubre, por lo que los detalles del horario y hora en la que termina el show son los siguientes:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 18 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Ed Maverick se presentan en concierto hoy 13 de octubre en el Teatro Metropólitan

Al fin hoy 13 de octubre llega en concierto al Teatro Metropólitan el cantautor mexicano Ed Maverick.

Concierto de Ed Maverick que forma parte de su gira La Nube en el Jardín Tour 2025 y que promete ser una noche inolvidable para los fans.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.

Así que ya tiene todos los detalles para disfrutar como se debe en el concierto de Ed Maverick en el Teatro Metropólitan hoy 13 de octubre.