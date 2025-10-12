El Tri presenta Simplemente Sinfónico en concierto desde la CDMX tras 40 años del lanzamiento de su álbum Simplemente.

Las citas con los fans son el próximo domingo 12 y lunes 13 de octubre de 2025 en el Auditorio Nacional.

Concierto de El Tri en Auditorio Nacional: Horarios para el 12 y 13 de octubre

Será durante dos noches que El Tri llene de música el interior del Auditorio Nacional con un concierto sinfónico más que especial.

En cuando al domingo 12 de octubre, los horarios son:

Apertura de puertas: A las 5:00 de la tarde

Inicio del concierto: A las 7:00 de la tarde

Duración del concierto: Aproximadamente 2 horas

Final del concierto: A las 9:00 de la noche

El Tri (Instagram | @eltri_oficial)

Por su parte, los horarios para el lunes 13 de octubre son:

Apertura de puertas: A las 6:30 de la tarde

Inicio del concierto: A las 8:30 de la noche

Duración del concierto: Aproximadamente 2 horas

Final del concierto: A las 10:30 de la noche

Concierto de El Tri en el Auditorio Nacional: Teloneros e invitados especiales

Hasta el momento, no se ha revelado si El Tri contará con un acto de apertura en su concierto en el Auditorio Nacional.

Del mismo modo, se desconoce si contarán con invitados especiales que les ayuden a interpretar algunos de los temas a lo largo del espectáculo.

Sin embargo, la banda no estará sola, pues al ser conciertos sinfónicos serán acompañados por la Orquesta Esperanza Azteca.

Álex Lora, cantante. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Posible setlist para el concierto de El Tri en el Auditorio Nacional

Al tratarse de un evento especial por el primer álbum de estudio de El Tri, Simplemente, se espera que en el Auditorio Nacional suenen canciones como:

Sópleme usted primero

San Juanico

Vicioso

Juanita

Triste canción

Agua, mi niño (La curva)

Violencia, drogas y sexo

Metro Balderas

Sin embargo, también se espera que la banda de rock liderada por Álex Lora interprete en sinfónico otras de sus canciones más conocidas e icónicas como:

La raza más chida

Mente rockera

Pobre soñador

Las piedras rodantes

Todo me sale mal

A.D.O.

Chilango incomprendido