El Tri se prepara para un reencuentro con sus fans en el Auditorio Nacional con un concierto por los 40 años de su primer álbum, Simplemente.

Este es un evento especial en el que el grupo de rock mexicano mostrará de manera diferente las canciones que los vieron nacer, acompañados de una orquesta sinfónica.

¿A qué hora termina el concierto de El Tri? Horario del 12 de octubre

Ya todo está listo para una noche de rock en el Auditorio Nacional con El Tri este domingo 12 de octubre. Estos son los horarios:

Apertura de puertas: A las 5:00 de la tarde

Inicio del concierto: A las 7:00 de la tarde

Duración del concierto: Aproximadamente 2 horas

Final del concierto: A las 9:00 de la noche

Álex Lora (Instagram | @eltri_oficial)

El Tri presenta Simplemente Sinfónico en el Auditorio Nacional

Hace 40 años, Álex Lora y El Tri lanzaron su primer álbum de estudio titulado Simplemente.

Tanto para los fans de la banda como para los críticos de la industria musical, este es uno de los mejores —sino es que el mejor— material discográfico en toda la trayectoria de El Tri.

Ahora, Simplemente tendrá un merecido homenaje tras 40 años desde su estreno, con canciones como Triste canción y Metro Balderas que siguen resonando hasta la fecha.

Además, El Tri estará acompañado de la orquesta Esperanza Azteca.

Tras el éxito de la primera fecha en recinto de la CDMX, la agrupación abrió una segunda fecha para el lunes 13 de octubre.

Por lo que no hay pretexto para perderse lo que promete ser un espectáculo único dentro de todos los años de trayectoria de El Tri en la música.