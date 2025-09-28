La banda británica de metal gótico, Cradle of Filth llega este 28 de septiembre en concierto a la Carpa Velódromo.

Apertura de puertas 6:00 pm

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 14 temas en vivo aproximadamente

Posible setlist del concierto de Cradle of Filth en la Carpa Velódromo hoy 28 de septiembre

Cradle of Filth se presenta en la Carpa Velódromo de la CDMX hoy domingo 28 de septiembre en concierto.

Esto como parte de la gira de Cradle of Filth por México titulada The Screaming Of The Americas.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Cradle of Filth en la Carpa Velódromo sea: