La Carpa Velódromo será la sede del esperado concierto de la banda británica de metal gótico, Cradle of Filth que llega este domingo 28 de septiembre.

Así que arma tu plan de llegada y hasta regreso a casa con el horario y hora en la que termina el concierto del 28 de septiembre de Cradle of Filth en la Carpa Velódromo.

Horarios del concierto de Cradle of Filth en la Carpa Velódromo hoy 28 de septiembre

Para tu itinerario te daremos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto del 28 de septiembre de Cradle of Filth en la Carpa Velódromo, ha continuación lo que debes saber:

Apertura de puertas 6:00 pm

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 14 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se prevé 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Cradle of Filth llega en concierto a la Carpa Velódromo hoy 28 de septiembre

Hoy 28 de septiembre la agrupación Cradle of Filth llega en concierto a la Carpa Velódromo con lo mejor de su música metal.

Concierto de Cradle of Filth de la gira por México titulada The Screaming Of The Americas y que promete ser un éxito.

Recuerda que la Carpa Velódromo es la sede que tiene como ubicación en el Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, CDMX.

La forma más fácil de llegar a la Carpa Velódromo es por los servicios del transporte público Metro en la estación Velódromo de la Línea 9.