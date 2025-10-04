El cantante del regional mexicano de 54 años de edad, Alejandro Fernández llega al Estadio GNP Seguros en concierto este 4 de octubre.
Concierto del que ya te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada del show de Alejandro Fernández.
Setlist, horario y telonero para el concierto de Alejandro Fernández en Estadio GNP Seguros hoy 4 de octubre
Esto es lo que debes saber del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Alejandro Fernández en el Estadio GNP Seguros de hoy 4 de octubre y que no se te pase nada:
- Apertura de puertas: 7:00 pm
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
Posible setlist para el concierto de Alejandro Fernández en Estadio GNP Seguros hoy 4 de octubre
Alejandro Fernández se presenta en concierto este sábado 4 de octubre en el Estadio GNP Seguros
Concierto de Alejandro Fernández que será muy especial, pues se trata de su gira De Rey a Rey en homenaje a su padre, Vicente Fernández.
Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Alejandro Fernández en el Estadio GNP Seguros sería:
- No me sé rajar
- Hermoso cariño
- Lástima que seas ajena
- Estos celos
- Un millón de primaveras
- De qué manera te olvido
- Me voy a quitar de en medio / Para siempre / La ley del monte
- Mi amigo el tordillo
- Fue un placer conocerte
- Siempre estoy pensando en ti
- Que te vaya bonito / Por tu maldito amor
- Mi ranchito
- Acá entre nos
- Volver, volver
- El Rey
- A mi manera
- Son de la negra
- Estuve
- Tantita pena
- Sé que te duele
- Me dediqué a perderte
- Canta corazón
- Se me va la voz
- Caballero
- Mátalas
- Como quien pierde una estrella