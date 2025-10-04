El cantante del regional mexicano de 54 años de edad, Alejandro Fernández llega al Estadio GNP Seguros en concierto este 4 de octubre.

Concierto del que ya te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada del show de Alejandro Fernández.

Setlist, horario y telonero para el concierto de Alejandro Fernández en Estadio GNP Seguros hoy 4 de octubre

Esto es lo que debes saber del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Alejandro Fernández en el Estadio GNP Seguros de hoy 4 de octubre y que no se te pase nada:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Posible setlist para el concierto de Alejandro Fernández en Estadio GNP Seguros hoy 4 de octubre

Alejandro Fernández se presenta en concierto este sábado 4 de octubre en el Estadio GNP Seguros

Concierto de Alejandro Fernández que será muy especial, pues se trata de su gira De Rey a Rey en homenaje a su padre, Vicente Fernández.

Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Alejandro Fernández en el Estadio GNP Seguros sería: