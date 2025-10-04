El cantante del regional mexicano de 54 años de edad, Alejandro Fernández llega al Estadio GNP Seguros en concierto este 4 de octubre.

Concierto del que ya te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada del show de Alejandro Fernández.

Esto es lo que debes saber del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Alejandro Fernández en el Estadio GNP Seguros de hoy 4 de octubre y que no se te pase nada:

  • Apertura de puertas: 7:00 pm
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
Alejandro Fernández
Alejandro Fernández (Alejandro Fernández Twitter @alexoficial)

Alejandro Fernández se presenta en concierto este sábado 4 de octubre en el Estadio GNP Seguros

Concierto de Alejandro Fernández que será muy especial, pues se trata de su gira De Rey a Rey en homenaje a su padre, Vicente Fernández.

Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Alejandro Fernández en el Estadio GNP Seguros sería:

  1. No me sé rajar
  2. Hermoso cariño
  3. Lástima que seas ajena
  4. Estos celos
  5. Un millón de primaveras
  6. De qué manera te olvido
  7. Me voy a quitar de en medio / Para siempre / La ley del monte
  8. Mi amigo el tordillo
  9. Fue un placer conocerte
  10. Siempre estoy pensando en ti
  11. Que te vaya bonito / Por tu maldito amor
  12. Mi ranchito
  13. Acá entre nos
  14. Volver, volver
  15. El Rey
  16. A mi manera
  17. Son de la negra
  18. Estuve
  19. Tantita pena
  20. Sé que te duele
  21. Me dediqué a perderte
  22. Canta corazón
  23. Se me va la voz
  24. Caballero
  25. Mátalas
  26. Como quien pierde una estrella