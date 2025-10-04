El Estadio GNP Seguros recibe al cantante del regional mexicano de 54 años de edad, Alejandro Fernández hoy sábado 4 de octubre en concierto.

Y si eres de los afortunados en asistir, te tenemos el horario y hora en que termina el concierto de Alejandro Fernández en el Estadio GNP Seguros, para que armes tu plan en CDMX.

Horarios del concierto de Alejandro Fernández en el Estadio GNP Seguros del 4 de octubre

Para tu itinerario a continuación te dejamos el horario y hora en que termina el concierto del 4 de octubre para ver a Alejandro Fernández en el Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se prevé 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 pm

Alejandro Fernández (caurtoscuro)

De Rey a Rey de Alejandro Fernández llega al Estadio GNP Seguros hoy 4 de octubre

Alejandro Fernández estará llegando este 4 de octubre al Estadio GNP Seguro con su gira de conciertos De Rey a Rey.

Gira de conciertos de Alejandro Fernández la cual es muy especial, pues es el homenaje a su padre, Vicente Fernández.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros es el recinto para los conciertos de Oasis, mismo que se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.