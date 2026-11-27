Este 27 de noviembre se llevará a cabo el concierto de Kudai y Nikki Clan en La Maraka, uno que ha llamado la atención por los dos nombres involucrados.

Es por ello que aquí te daremos todos los detalles acerca del concierto de Kudai y Nikki Clan en La Maraka, incluyendo el setlist y el telonero.

Kudai, agrupación. (@kudai)

Setlist del concierto de Kudai y Nikki Clan en La Maraka

Como suele suceder, no hay detalles del setlist oficial del concierto de Kudai y Nikki Clan en La Maraka; aunque es posible que interpreten sus canciones más conocidas.

Dado que son dos grupos importantes, te daremos el posible setlist de cada uno en el concierto de Kudai y Nikki Clan en La Maraka.

Nikki Clan

Que mas da

No será igual

Corazon abierto

Niñas mal

No Quiero Verte

No te puedo olvidar

Mirame

No me digas que no

Kudai

Intro (Krma)

Morir de amor

Tal vez

Tú

Disfraz

Sin despertar (con Nikki Clan)

No quiero regresar

No te vayas

Lejos de aquí

Vuelo / Ladrando a la luna / Calendario

Lejos de la ciudad

Ya nada queda

Quiero mis quince

Nada es igual

Escapar

Karma

Llévame

Déjame gritar

Telonero del concierto de Kudai y Nikki Clan en La Maraka

Hay algo curioso en el concierto de Kudai y Nikki Clan en La Maraka, pues no va a haber telonero como tal, porque se trata de un acto conjunto.

En teoría en el concierto de Kudai y Nikki Clan en La Maraka, los teloneros son los segundos, pues están anunciados como los invitados especiales.

Es decir, primero saldrá al escenario Nikki Clan y después Kudai, quienes serían el acto principal de la noche; de ahí que no haya otro grupo o artista abridor del espectáculo.

Además, por lo que vemos en el setlist, ambas agrupaciones compartirán el escenario en algunas canciones, mostrando así la colaboración que hay.

Siendo uno de los shows que más disfrutarán los fans de ambos grupos de pop.