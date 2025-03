Chris Pérez no pudo contener las lágrimas al recordar a Selena Quintanilla en el nuevo documental de Selena y Los Dinos.

Resulta que en este documental de Selena y Los Dinos, recién estrenado en el Festival de Sundance, Chris Pérez compartió algunas de las cartas que se escribió con Selena Quintanilla.

Especialmente una donde la cantante le expresaba el amor que le tenía y que se sentía mal de no tenerlo a su lado en un momento de crisis personal.

Lo que más destaca es que esa carta le llegó al músico apenas unos días antes de que se casara en secreto con la “Reina del Tex-Mex”.

La carta que Selena Quintanilla le escribió a Chris Pérez, y que este compartió en el documental de Selena y Los Dinos, describía un punto bajo en la vida de la cantante.

Se trataba de una carta corta por parte de Selena Quintanilla, donde le hacía saber a Chris Pérez que se sentía desconectada del mundo.

Además de que menciona que fue un tanto imprudente al pedirle al músico que se casaran; sin embargo, señala que ella lo ama demasiado y está tratando de saber que él también la ama.

Esta carta fue escrita y enviada en el lapso de tiempo en que Chris Pérez estuvo alejado de Selena Quintanilla al ser echado de la banda, debido al rechazo de Abraham Quintanilla en relación a su noviazgo.

Dios Chris, he estado tan desconectada últimamente, es patético. Me estoy volviendo loca, te lo juro. Yo quisiera que todos me dejaran sola… Lo siento por asustarte sobre querer casarme contigo, pero creo que estoy tratando de probarte, de saber cuánto tú me amas. Recuerda que yo siempre te voy a amar, para siempre, y te extraño más con cada segundo que pasa.”

Carta de Selena Quintanilla a Chris Pérez