Yolanda Saldívar -de 64 años de edad- se considera “presa política” a casi 30 años de haber asesinado a Selena Quintanilla.

El 30 de marzo de 2025, Yolanda Saldívar podrá ser candidata a libertad condicional tras ser sentenciada a cadena perpetua por la muerte de la cantante.

The New York Post habló con un familiar de Yolanda Saldívar, quien asegura que la mujer insiste en que no fue su intención dispararle a Selena Quintanilla.

Yolanda Saldívar (Programa Hoy)

Yolanda Saldívar cree que merece salir en libertad tras asesinar a Selena Quintanilla

Según el familiar de Yolanda Saldívar, la mujer se siente como ‘presa política’ y cree que ya cumplió su sentencia con creces.

Yolanda Saldívar ya quiere salir de prisión y sigue mencionando que la muerte de Selena Quintanilla fue un accidente.

La ex presidenta del club de fans de Selena Quintanilla cree que las personas la juzgaron, justo antes de ser sentenciada a cadena perpetua.

Yolanda Saldívar podrá solicitar su libertad condicional en marzo, tras pasar casi 30 años en prisión.

El 31 de marzo de 1995, Yolanda Saldívar asesinó a Selena Quintanilla en un hotel de Texas.

Algunas de las dudas sobre la posible libertad de Yolanda Saldívar son sobre su lugar de residencia, ya que a lo largo de su sentencia ha sido amenazada de muerte.

Yolanda Saldívar (Tomada de Video )

Yolanda Saldívar tendría restricciones si obtiene libertad condicional

Si las autoridades estadounidenses le conceden la libertad condicional a Yolanda Saldívar, ella tendrá que cumplir con algunas medidas.

Yolanda Saldívar se tendrá que reportar a un oficial de libertad condicional y tendrá restricciones de movilidad.

No podrá acercarse o tener contacto con la familia de Selena Quintanilla.

Además, tendrá restricciones para hablar públicamente de la muerte de Selena Quintanilla, por lo que no podrá ofrecer entrevistas o escribir un libro sobre el caso.

Familiares y fans de Selena Quintanilla se han pronunciado en contra de que Yolanda Saldívar sea liberada.

Pues consideran que su libertad sería injusta y que debe continuar en prisión.

El 30 de marzo se decidirá si Yolanda Saldívar es liberada o continua con su condena en prisión.