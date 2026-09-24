La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que BTS regresará a México en 2027, durante la visita de Estado del mandatario surcoreano Lee Jae-myung.

Sheinbaum señaló que el regreso del grupo forma parte del creciente intercambio cultural entre México y Corea del Sur, impulsado por acuerdos bilaterales.

La mandataria recordó que los siete integrantes de BTS aceptaron previamente su propuesta para regresar al país, aunque todavía no existen fechas confirmadas.

¿Cuándo regresará BTS a México? Claudia Sheinbaum emociona a las ARMYs

Por ahora, BTS tiene previsto regresar a México durante 2027, pero no se han informado fechas específicas ni el recinto donde serían sus presentaciones.

El anuncio fue realizado durante la visita de Lee Jae-myung a México, en la que ambos gobiernos acordaron ampliar los intercambios culturales.

BTS (@bts.bighitofficial / Instagram)

Sheinbaum recordó que en mayo recibió a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en Palacio Nacional.

Durante aquella visita, cerca de 50 mil personas se reunieron en el Zócalo capitalino para saludar a los integrantes de la agrupación surcoreana.

La presidenta también destacó la popularidad del K-pop entre la juventud mexicana y su influencia como elemento de acercamiento cultural entre ambos países.

México y Corea del Sur acordaron impulsar nuevos proyectos culturales, entre ellos la posibilidad de establecer un centro dedicado al K-pop en territorio mexicano.

Lee Jae-myung destacó además el interés mexicano por la música, gastronomía y belleza surcoreanas, mientras ambos gobiernos buscan fortalecer la colaboración cultural.