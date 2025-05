BTS regresa con una sorpresa que hará vibrar a los coleccionistas. Se ha revelado un adelanto de la nueva línea BTS Solo Era Funko Pops.

Los rumores sobre nuevos coleccionables de BTS han circulado por meses. Ahora, finalmente sabemos que los siete integrantes tendrán su propia figura inspirada en sus icónicos temas como solistas.

Si eres fanático de los Funko Pop! y de BTS, prepárate para una colección que promete ser un éxito. ¿Cómo lucen estos muñecos?, ¿cuál es su precio?, ¿cómo conseguirlos en México? Aquí te contamos todo.

BTS (@bts.bighitofficial )

¡Así lucen los nuevos Funko Pop de BTS!

La cuenta de X Funko POP News! dio un primer vistazo de la nueva línea BTS Solo Era Funko POPs.

En esta, cada figura representa a un miembro de BTS con los outfits de sus éxitos en solitario.

Agust D luce su poderoso estilo de Haegeum, mientras que J-Hope impacta con el look de More.

Jimin aparece con el icónico atuendo de Like Crazy, Jin con el traje de Astronaut, y Jung Kook con el estilo de Seven.

RM brilla con su imagen de Wildflower, y V deslumbra con el look de Love Me Again.

Los detalles de cada muñeco son impresionantes. Desde los colores vibrantes hasta los accesorios, cada Funko Pop! captura la esencia de los artistas en sus eras solistas.

BTS Solo Era Funko POPs (@FunkoPOPsNews / X)

BTS Solo Era Funko POPs: ¿Cuánto cuestan y dónde comprarlos?

De acuerdo con Funko POP News!, la espera termina el miércoles 4 de junio de 2025, cuando los nuevos Funko Pop! de BTS salgan a la venta.

Podrás conseguirlos en tiendas en línea como Amazon, Entertainment Earth, y The Mighty Hobby.

Hasta ahora, el precio de las figuras no ha sido revelado. Sin embargo, considerando ediciones anteriores, se espera que cada muñeco tenga un costo aproximado de 300 a 500 pesos mexicanos.

Si quieres asegurarte de conseguirlos, te recomendamos estar atento a las preventas y suscripciones en las tiendas oficiales.

BTS Solo Era Funko POPs (@FunkoPOPsNews / X)

Además de esta increíble colección, BTS prepara su regreso a los escenarios.

Tras completar su servicio militar, los siete integrantes están listos para reencontrarse con el ARMY.

Aunque aún no hay fechas oficiales, los rumores apuntan a un posible comeback a finales de 2025.