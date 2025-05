Now live! Superman 2025 Funko POPs! The Man of Steel flies into your collection to save the day! 🦸 No charge until ship, free ship $79+ at EE!

EE ~ https://t.co/PhHARv92U2

Amzn ~ https://t.co/Eu1sCdaSSz ~ Later#Ad #Superman #DC #FPN #FunkoPOPNews #Funko #FunkoPOP pic.twitter.com/WKLYbAFfWF