Bruno Mars, Lady Gaga, Rosé y Sexyy Red se reúnen para lanzar un nuevo sencillo Fat Juicy & Wet y acá te decimos qué dice la letra en español.

Esta nueva canción, promete volverse parte de los nuevos éxitos como Die With A Smile y APT, las cuales, actualmente, cuentan con millones de reproducciones a nivel global.

Además, días antes del estreno de Fat Juicy & Wet, Bruno Mars, Lady Gaga, Rosé y Sexyy Red ya habrían dejado sospechas sobre su colaboración, pero, ¿qué dice la letra en español?

Esto dice la letra completa en español de Fat Juicy & Wet, canción de Bruno Mars y Sexyy Red

Fat Juicy & Wet se estrenó mundialmente la madrugada del 24 de enero; en donde, hasta el momento, ya ha superado el 1 millón de reproducciones.

Pero, ¿qué dice la letra completa?

Acá te dejamos la letra completa de Fat Juicy & Wet, la nueva colaboración de Bruno Mars, Lady Gaga, Rosé y Sexyy Red:

Sí Sí, es sexy (bien)

Oye, Bruno, ooh

Gordo, jugoso y húmedo (Ah-ah)

Ni siquiera hago gangbang, el coño es tan bueno

Ese buen gatito-gatito, buen gatito-gatito

Hazlo mi mascota (Ah-ah, ah-ah)

Tipo de coño bonito

Nunca lo olvidarás (Ah-ah)

Gordo, jugoso y húmedo (húmedo), húmedo (húmedo)

El coño es como la hierba, el coño como la droga.

El coño es como la cocaína, métetelo por la nariz

Chupa mi clítoris, chupa mis dedos de los pies

24 quilates, el coño gotea como el oro (ooh)

Lanzo mis piernas hacia atrás, como mi trasero desde el frente (Mm)

Bigote de leche en tu cara cuando me corro (Yeah)

Golpéalo desde abajo, golpéalo desde arriba (Sí)

(Está bien) Ooh, ooh, deslízate en él ahora, deslízate en él ahora, deslízate.

(Está bien) Lo voy a devolver, déjame darte eso, eso

Gordo, jugoso y húmedo (Ah-ah)

Ni siquiera hago gangbang, el coño es tan bueno

Ese buen gatito-gatito, buen gatito-gatito

Hazlo mi mascota (Ah-ah, ah-ah)

Tipo de coño bonito

Nunca lo olvidarás (Ah-ah)

Gordo, jugoso y húmedo (húmedo), húmedo (húmedo)

Busto hacia abajo, parte media, perra ruda

Tetas en tu frente, tetas en tu barbilla.

Tetas con tetas con mis amigas tetonas

Arquea la espalda y mete el culo en ello (Baow)

Chorro en tu boca, chorro en tu cama

Autógrafo de Coochie Water, firmado por Sexyy Red (Yeah)

(Está bien) Ooh, ooh, deslízate en él ahora, deslízate en él ahora, deslízate.

(Está bien) Lo voy a devolver, déjame darte eso, eso

(Hazlo, Sexyy, hazlo, Sexyy, hazlo)

Será mejor que arquees la espalda y pongas el culo en ello.

(Hazlo, Sexyy, hazlo, Sexyy, hazlo)

(Hazlo, Sexyy, hazlo, Sexyy, hazlo)

(Hazlo, Sexyy, hazlo, Sexyy, hazlo)

Será mejor que arquees la espalda y pongas el culo en ello.

(Hazlo, Sexyy, hazlo, Sexyy, hazlo) Gordo, jugoso y mojad.

Bruno Mars habría dejado pistas de la colaboración con Sexyy Red

Hace unos días, Bruno Mars ya habría dejado pistas sobre su colaboración con Lady Gaga, Rosé y Sexyy Red.

Pues recientemente compartió en Instagram la lista Hot 100 canciones de Bilboard; en donde aparecían sus recientes éxitos Die With A Smile y APT.

En la descripción del post, Bruno Mars agradeció a sus fans y mencionó, celebraría la ocasión dirigiéndose al estudio.

Además, agregó, si alguien le ayudaba a ponerse en contacto con la cantante Sexyy Red.

“¡GRACIAS A TODOS! Me dirijo al estudio ahora mismo para hacer un himno del club de striptease para poder celebrarlo y actuar adecuadamente este fin de semana. ¡¡Alguien por favor que me ayude a ponerme en contacto con Sexyy Red!!” BRUNO MARS

Esto no fue casualidad, pues Lady Gaga, Rosé y Sexyy Red comentaron el post de Bruno Mars; provocando emoción para todos los fans de estos artistas.