Atención para todos los fans de Sanrio; pues podríamos tener una colección de ropa o una canción de Bruno Mars junto a Hello Kitty.

Bruno Mars ha vuelto a subir como la espuma y no tuvo suficiente con el éxito de su más reciente sencillo APT junto a Rosé de Blackpink y ahora, hay fuertes probabilidades de que nos regale una colaboración con uno de los más famosos personajes de Sanrio, Hello Kitty.

Presta mucha atención, porque esto es lo que sabemos de la posible colección de ropa o posible canción de Bruno Mars y el personaje de Sanrio, Hello Kitty.

Bruno Mars y Hello Kitty (captura de pantalla/@hellokitty)

Los fans de Sanrio especulan el porqué Bruno Mars y Hello Kitty aparecen juntos en video animado

Desde hace ya un tiempo, se filtró información de lo que podría parecer una próxima colección de Bruno Mars y Hello Kitty.

En redes sociales, los fans de Sanrio se dieron a la tarea de informar que habría una posible colección del cantante junto a Hello Kitty. No obstante, aún no había salido algún comunicado oficial por parte de Bruno Mars o en las redes de Hello Kitty.

Pero ahora, oficialmente, el perfil oficial de Instagram de Hello Kitty ha hecho un post dando a conocer que muy pronto podremos ver a Bruno Mars y al personaje de Sanrio juntos.

Así podría lucir la nueva colección de ropa de Bruno Mars y Hello Kitty

Como se mencionó, hace ya un tiempo se había filtrado información respecto a una posible colección de Bruno Mars y Hello Kitty. En esta información, se filtraron imágenes de lo que parece ser una colección de ropa llamada King & Queen of Kawaii.

De acuerdo a esos primeros vistazos, podríamos tener una nueva colección de ropa y otros artículos:

Hoodie

Camiseta

Tabla de surf

Tumbler

Llavero

Tote Bag

Toalla

Gorros

¿Cuándo saldrá al mercado la colección de ropa o una canción de Bruno Mars y Hello Kitty?

Como se mencionó anteriormente, esta información acerca de una posible colección de ropa o una canción de Bruno Mars y Hello Kitty, ya había sido filtrada desde hace ya un tiempo aproximadamente hace casi un año.

Sin embargo, en ese momento las fechas que dieron como tentativa para la venta, había sido para los primeros días de enero de 2024; pero al parecer, no fue así, pues tanto el cantante como la página oficial de Hello Kitty, no brindaron un comunicado oficial al respecto.

Pero, ahora que tenemos el anuncio oficial de Hello Kitty de una posible colección con Bruno Mars, es muy probable que esté totalmente disponible muy pronto; ya sea antes de terminar 2024 o para inicios del 2025.