Si quieres boletos del Vive Latino 2027, acá te contamos sobre los precios, la preventa y la venta general.

Tras anunciar su cartel completo, el Vive Latino 2027 ya dio detalles de cómo será la dinámica para conseguir entradas de su festival que se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros el 13 y 14 de marzo.

Precios de boletos para el Vive Latino 2027

Este sería el precio de los abonos de dos días para el Vive Latino 2027. El costo no incluye los cargos por servicio que suele cobrar Ticketmaster.

Abono General: $2,800 (Fase I)

Banamex Platino: $4,800 (Fase única)

Abono Boxes Oro Sur y Norte: $7,500 (Fase única)

Abono Boxes Diamante Sur y Norte: $10,000 (Fase única)

Se espera que más adelante, el Vive Latino 2027 revele las tarifas de boletos por día.

Vive Latino 2027 (@vivelatino / Instagram )

¿Cuándo es la preventa y venta general de boletos para el Vive Latino 2027?

La preventa y venta general de boletos para el Vive Latino 2027 sería vía Ticketmaster de la siguiente manera:

Venta Beyond: lunes 9 de noviembre a las 9:00 de la mañana

Preventa Priority: martes 10 de noviembre a las 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: miércoles 11 de noviembre a las 2:00 de la tarde

Venta General: jueves 12 de noviembre a las 2:00 de la tarde

Durante la preventa, los clientes con tarjeta Banamex podrán diferir su compra a 3 meses sin intereses.