La cantante mexicana Lupita D’Alessio está de regreso en concierto en el Auditorio Nacional para celebrar 55 años de trayectoria de La Leona Dormida.

Los detalles de fecha y boletos para el concierto de Lupita D’Alessio en el Auditorio Nacional los encontrarás a continuación:

Fecha: Viernes 26 de febrero 2027

Sede: Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 19 de noviembre 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Auditorio Nacional: 20 de noviembre 2026 a partir de las 11:00 am

Precio de boletos: Sin revelarse

Lupita D’Alessio celebrará 55 años de trayectoria en el Auditorio Nacional: fecha y boletos (Ocesa )

Lupita D’Alessio en el Auditorio Nacional 2027

El Auditorio Nacional suma a Lupita D’Alessio en concierto especial, pues La Leona Dormida celebrará 55 años de trayectoria.

Concierto en el que “Mentiras”, “Mudanzas”, “Ese hombre”, “Inocente pobre amiga”, “Acaríciame”, “Qué ganas de no verte nunca más” y “Ni guerra ni paz” retumbaran en voz de Lupita D’Alessio y sus grandes éxitos-

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.