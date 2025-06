La cantante Belinda de 35 años de edad, reveló más detalles de su nuevo disco Indómita en una entrevista en YouTube admitiendo que se obsesionó con la palabra que le dio el nombre a su álbum.

La espera para conocer el resultado de Indómita terminó y ahora está causando furor en redes sociales como muestra de la aceptación que el público está teniendo con el nuevo disco de Belinda.

El nuevo disco de Belinda, Indómita, está siendo muy bien aprobado en redes sociales porque además de ser su álbum tras 15 años, la palabra es poco conocida pero muy bien definida por ella.

Fue a través de una entrevista en YouTube con Tu Música Hoy que Belinda compartió de dónde viene el nombre de Indómita con el que bautizó a su nuevo disco.

Sin ser tan explícita sobre el tipo de lectura que suele frecuentar, Belinda contó que la palabra Indómita la leyó en un libro y enseguida pensó “me define”.

¿A quién le dedicó Belinda “Heterocromía”? Esto dice la letra de su canción con pedradas a ex novio heredero de El Palacio de Hierro

Luego de ello, admite que se obsesionó con Indómita a tal grado que comenzó a soñar en varias ocasiones con esa palabra por lo que supo que así tenía que nombrar su disco.

“Empecé soñando el nombre porque lo leí en un libro y de repente parece la palabra Indómita (...) y yo dije ¿qué? esta palabra significa algo heavy en mi vida. No la dejaba de pensar, fue como que me obsesioné con la palabra. Después de leerla la soñé y la volví a soñar”.

Y es que además de ello, Belinda dijo en la entrevista en YouTube que cree que Indómita la define a ella, pero también a un grupo de mujeres y hombres que están conociendo su lado fuerte.

“Es una puerta de independencia, de amor a uno mismo, de libertad, de no tener que necesitar la aprobación de nadie para sentirnos nosotras mismas”.

Belinda reveló que desde que leyó la palabra Indómita y luego la soñó en más de una ocasión supo que estaba destinada a que su álbum se llamara así, por lo que tiene una dedicatoria muy especial.

En la entrevista en YouTube, Belinda compartió que la dedicatoria principal es para ella debido a que en algún momento perdió su lado Indómita, pero sabe que ahora ya lo recuperó.

“En algún momento de mi vida dejé de ser esa mujer Indómita que me hace feliz, que me hace sentir seguridad, libertad de decir lo que yo quiera sin miedo al qué dirán”.

Pero por otra parte, la cantante también explicó que Indómita también está dedicado a “todas las mujeres” que en algún momento sintieron que su voz no era escuchada.

“A todas las mujeres que no tienen voz que su opinión no importa, que no tienen valor”.

Belinda, cantante.