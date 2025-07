Hace 25 años Belinda sorprendió a todos al cantar My Heart Will Go On, ahora la volvió a interpretar en un evento de Mentiras, La Serie, ¿mejoró?

Tras recibir disco de platino por el soundtrack de Mentiras, La Serie, Belinda -de 35 años de edad- sorprendió al cantar un clásico de Céline Dion que fue fundamental en su carrera.

Así cantó Belinda My Heart Will Go On, tema que interpretó hace 25 años

Belinda comenzó su carrera en la industria del espectáculo desde que era una niña, durante estos años ha demostrado su talento en la actuación y música.

Sin embargo, Belinda sorprendió a interpretar My Heart Will Go On, canción que cantó hace 25 años y fue fundamental en su carrera ya que fue el inició de todo.

25 años después interpretando la canción que marcó el inicio de todo. 🥹 pic.twitter.com/vjEuXc0ePD — Eduardo (@Eduardo9_C) July 11, 2025

En pleno evento Mentiras, La Serie, Belinda deleitó a los asistentes al cantar el clásico de Céline Dion.

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales e incluso algunos recordaron cuando Belinda la interpretó cuando era una niña.

Algunos usuarios han señalado que Belinda ha mejorado su talento vocal, pero sin perder su clásico estilo que ha marcado toda su trayectoria.

El video de Belinda cantando My Heart Will Go On ha sorprendido a sus seguidores, quienes han destacado que de esta manera muestra su habilidad vocal y cómo se ha preparado.

Belinda, cantante. (@belindapop)

¿Por qué My Heart Will Go On fue fundamental en la carrera de Belinda?

Belinda empezó desde que era una niña en la actuación en telenovelas infantiles, producciones en donde además tenía que cantar.

En entrevista, Rossy Ocampo reveló que Belinda cantó en su audición la canción My Heart Will Go On, dejando a todos los asistentes sorprendidos.

A pesar de su corta edad, Belinda decidió mostrar su talento con My Heart Will Go On, tema que es muy difícil de interpretar.

Al escuchar a Belinda, de inmediato la productora se decantó por ella y así empezó su carrera en la industria del espectáculo.

A partir de ese momento, la canción My Heart Will Go On se ha convertido en un tema muy especial para Belinda y en diversas ocasiones la ha interpretado.