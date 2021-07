Durante una entrevista con Grupo Fórmula, el bajista Caifanes confesó no saber si sigue siendo integrante de la banda de rock mexicana.

Y es que Sabo Romo, confesó que desde hace unos meses ha tenido problemas sobre algunos puntos con su nuevo contrato en Caifanes.

Con motivos del auto-concierto que estará dando Caifanes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Sabo Romo fue entrevistado.

Y es que en los promocionales del evento de Caifanes, el bajista Sabo Romo es el único integrante de la banda que no aparece.

De acuerdo con el integrante, esto se debe a que actualmente se está ‘negociando su permanencia’ en la banda mexicana.

“Hay muchas cosas a nivel administrativo con las que no hemos compaginado”

Pues actualmente el músico está teniendo ‘problemas contractuales’ después de 30 años de haber fundado el grupo con sus compañeros, algo similar a lo que están viviendo los integrantes de OV7.

“Me llego un contrato de Caifanes, o de quien sea, no me gusta, no estoy obligado a firmarlo, si estamos obligados a tratar de entenderlo y a partir de ahí tratar de establecer una negociación”

Sabo Romo