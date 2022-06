Netflix mostró el primer trailer de ‘Matilda, el musical’, el cual se basa en la historia original escrita por Road Dahl. Es por eso que los fans de la historia comenzaron a preguntarse qué había pasado con Mara Wilson, la niña protagonista de la primera película de ‘Matilda’.

La primera película de ‘Matilda’ fue estrenada en 1996 y fue dirigida por Danny DeVito, la cual era una historia de fantasía que demostraba los poderes de la protagonista, interpretada por Mara Wilson.

Se sabe que la nueva versión de ‘Matilda’ tiene grandes diferencias, pues esta es de origen británico, no como la anterior producción que fue realizada en Estados Unidos.

La nueva versión de ‘Matilda’ contará con la participación de Emma Thompson y Alisha Weir.

Matilda / Matilda, el musical (Netflix / TriStar Pictures)

¿Qué pasó con Mara Wilson? La actriz que interpretó a ‘Matilda’

Mara Wilson comenzó actuar a los cinco años y debutó en la película ´Papá por siempre´ junto a Robin Williams.

En 1996 fue elegida por Danny DeVito para protagonizar ‘Matilda’, lo que la hizo mundialmente famosa.

Lamentablemente en ese momento su mamá padecía cáncer y falleció antes del estreno de la película.

Años después Mara Wilson tomó la decisión de alejarse de la actuación y siguió con sus estudios.

Mara Wilson tiene actualmente 34 años, ingresó a la Universidad de Nueva York y se convirtió en escritora.

En su autobiografía reveló que había sido muy difícil enfrentarse a la fama cuando era pequeña.

Además se vio afectada por la muerte de su madre cuando ella tenía apenas 8 años.

Mara Wilson sigue recordado su papel como 'Matilda' (Instagram/MaraWilson)

Cuenta que sufrió depresión y ansiedad, por lo que no puede recordar cómo fue el estreno de ‘Matilda’.

Ha tenido apariciones esporádicas en serie de televisión, como en 2016 cuando apareció en un episodio de ‘Broad city’ y en cuatro episodios de ‘BoJack Horseman en el papel de Jill Pill.

Mara Wison también se dedica al doblaje y volvió a tener notoriedad al promocionar su libro ‘Where Am I Now’ True Stories Of Girlhood and Accidental Fame’.

En este libro reveló el significado del cine en su vida y en varias entrevistas reveló que tras haber protagonizado ‘Matilda’, ella deseaba haber abandonado la actuación, pues este había sido la cúspide de su carrera.

También escribió una columna para el new York Time donde defendía a Britney Spears y la tituló ‘Britney Spears y yo vivimos las mismas mentiras de Hollywood.

Mara Wilson ha estado activa en redes sociales y comparte algunos aspectos de su vida, donde también recuerda su vida como exestrella infantil.