Una vez más la polémica abraza a Ángela Aguilar. La joven cantante está siendo acusada de plagiar tema de Adele.

En redes sociales revivió el rumor que indica que Ángela Aguilar plagió Rolling in the Deep, canción compuesta por Paul Epwotrh -de 50 años de edad- en colaboración con Adele -de 36 años de edad-.

La prueba sería Qué agonía, tema que la esposa de Christian Nodal, compuso junto a su papá Pepe Aguilar -de 56 años de edad-, y que interpreta junto a Yuridia -de 38 años de edad-.

Ángela Aguilar acusada de plagiar tema de Adele

Aunque el rumor ha circulado desde hace tiempo atrás, el supuesto revivió ahora que se dice que Adele demandó a Ángela Aguilar y que el veredicto fue a su favor.

Adele habría presentado ante un tribunal de California, Estados Unidos, una demanda contra Ángela Aguilar -de 21 años de edad- por plagio.

Acusando una infracción a los derechos de autor ya que la melodía de ambas canciones se parecen, Adele habría ganado el fallo, información que hasta el momento no se ha confirmado.

Por lo que Ángela Aguilar debería darle parte de las regalías a la cantante británica como reparación del daño.

¿Adele le ganó demanda a Ángela Aguilar por plagio de Qué agonía a Rolling in the Deep?

Adele y su equipo de trabajo no se han manifestado sobre la supuesta demanda a Ángela Aguilar por plagio de Qué Agonía a Rolling in the Deep.

Sin embargo, el compositor mexicano Enrique Guzmán Yáñez, mejor conocido como Fato -de edad desconocida- sale en defensa de Ángela Aguilar. Asegura que no hay plagio de Qué Agonía a Rolling in the Deep.

En declaraciones recogidas por el periódico Milenio, Fato aclara que la canción Qué Agonía, que supuestamente es una copia de Rolling in the Deep, fue compuesta por Ángela Aguilar y Pepe Aguilar.

Por lo que la supuesta demanda de Adele, que aún no ha sido verificada pese a que el rumor surgió tiempo atrás, sería contra ambos.

Esto comprobaría que el rumor forma parte de una campaña de desprestigio contra Ángela Aguilar, cuya reputación se ha visto afectada desde que inició una relación amorosa con Christian Nodal -de 26 años de edad-.

Así como el reconocido compositor afirma que no existe fundamente para acusar plagio ya que se trata de un cover de la obra original.

Incluso recuerda que el grupo Los Muecas realizó una versión de la canción así como otros artistas lo han hecho.

Sin más, aquí te dejamos un extracto de ambas canciones para que nos compartas tu opinión ¿hay plagio?