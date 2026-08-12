Tras 25 años, el Auditorio Nacional de la CDMX recibe nuevamente al dúo mexicano de pop, Sentido Opuesto en concierto este miércoles 12 de agosto.

Y si ya tienes tus boletos, prepárate para no perderte de nada que a continuación te dejamos los detalles de horario en la que termina el concierto para que armes tu itinerario para ver a Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la noche

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Concierto de Sentidos Opuestos en Auditorio Nacional (OCESA)

Sentidos Opuestos celebra tres décadas de trayectoria en el Auditorio Nacional

Hoy 12 de agosto celebra Sentidos Opuestos más de tres décadas de trayectoria con concierto especial en el Auditorio Nacional.

Por lo que ya tienes todo para disfrutar como se debe del concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.