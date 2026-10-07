Este 7 y 8 de octubre son los esperados conciertos del cantante británico Robbie Williams en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Así que arma tu itinerario para disfrutar de la música de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes con horarios de los conciertos:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de noche

Robbie Williams en el Palacio de los Deportes (X/@ocesa_total)

Britpop World Tour trae a Robbie Williams al Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes es la sede para la gira Britpop World Tour que trae de regreso a Robbie Williams a México.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Así que ya tienes todo lo necesario para no perderte de nada en los conciertos de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes.