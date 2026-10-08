El 7 de octubre de 2026, Robbie Williams dio su primer concierto en el Palacio de los Deportes, sorprendiendo a sus fans con un reencuentro inusual.

El cantante británico presentó a Omar Chaparro como su estrella invitada, quien lo acompañó para entonar “Better Man”, una de las canciones más esperadas de la noche.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, siendo que los internautas recordaron el lejano 2004, cuando Williams fue el invitado de Chaparro en el programa de Telehit, No Manches.

OMAR CHAPARRO canta Better Man con Robbie Williams... 🎉 #PalaciodelosDeportes #RobbieWilliams #omarchaparro https://t.co/CmoNaOx3KK — Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) October 8, 2026

El primer encuentro de Omar Chaparro con Robbie Williams

El primer encuentro entre Robbie Williams y Omar Chaparro se dio durante una visita promocional del cantante en México en 2004.

Durante la emisión de No Manches, Chaparro bromeó con su parecido al cantante, hizo una parodia del video Rock DJ y por primera vez presentó “Better Man” junto a Williams.

En 2005 ambos se volvieron a ver las caras durante otra visita promocional del británico.

Omar Chaparro y Robbie Williams (Redes sociales / Omar Chaparro)

Sin embargo y pese a que el reencuentro pintaba a ser un momento emotivo y emocionante, generó una reacción opuesta entre fans del cantante y usuarios en redes.

De inmediato hubo críticas que señalaron a Omar Chaparro por no tener formación como cantante y artista musical, esto pese a que el actor ha empezado a incursionar en este ámbito.

Por su parte, Omar Chaparro agradeció a Robbie Williams por la oportunidad que le dio sobre el escenario del Palacio de los Deportes, recordando también la vez que se conocieron hace más de 20 años.