Robbie Williams está de regreso a México este 7 y 8 de octubre en el Palacio de los Deportes de la CDMX como parte de su gira de conciertos Britpop World Tour.

Así que fans prepárense, para disfrutar de Robbie Williams en Palacio de los Deportes, que ya les dejamos todos los detalles de setlist y telonero para las dos fechas en conciertos:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de noche

Robbie Williams en el Palacio de los Deportes (X/@ocesa_total)

Posible setlist de canciones para lRobbie Williams en el Palacio de los Deportes

Britpop World Tour de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes tendrá lo mejor de la música del intérprete británico este 7 y 8 de octubre.

Por lo que se espera que los posible temas en el setlist de canciones para los conciertos de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes, sean los siguientes: