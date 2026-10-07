Robbie Williams está de regreso a México este 7 y 8 de octubre en el Palacio de los Deportes de la CDMX como parte de su gira de conciertos Britpop World Tour.

Así que fans prepárense, para disfrutar de Robbie Williams en Palacio de los Deportes, que ya les dejamos todos los detalles de setlist y telonero para las dos fechas en conciertos:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Telonero: Sin artista previo
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de noche
Robbie Williams abre una segunda fecha en el Palacio de los Deportes
Robbie Williams en el Palacio de los Deportes (X/@ocesa_total)

Posible setlist de canciones para lRobbie Williams en el Palacio de los Deportes

Britpop World Tour de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes tendrá lo mejor de la música del intérprete británico este 7 y 8 de octubre.

Por lo que se espera que los posible temas en el setlist de canciones para los conciertos de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes, sean los siguientes:

  1. Let Me Entertain You
  2. Rocket
  3. Rock DJ
  4. Strong
  5. Supreme
  6. Bite Your Tongue
  7. Tripping / Angels / Feel / Sexed Up / Candy / Wonderwall
  8. Love My Life
  9. Better Man
  10. Something Beautiful
  11. Millennium
  12. Theme From New York, New York
  13. No Regrets
  14. Come Undone
  15. Kids
  16. She’s the One
  17. My Way
  18. Feel
  19. Angels