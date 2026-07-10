Hoy viernes 10 de julio se presenta en concierto el rapero mexicano Rodrigo Torres De la Garza, mejor conocido como Nsqk en el Campo Marte de la CDMX.

Te dejamos todos los detalles del horario del concierto de Nsqk en Campo Marte, para que armes tu itinerario; esto es lo que debes saber:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de a noche

Concierto de Nsqk en Campo Marte (Ticketmaster )

El rap de Nsqk llega al Campo Marte

La temporada de conciertos en el recinto de Campo Marte reciben este 10 de julio el rap en vivo de Nsqk.

Recuerda que Campo Marte es el recinto ubicado en Domicilio conocido S/N de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX, como punto de referencia se encuentra a un costado del Auditorio Nacional.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios de la Línea 7.

Disfruta del concierto de Nsqk en Campo Marte como se debe, pues ya tiene todo para hacerlo y no perderte de ningún momento.