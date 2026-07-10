El cantautor venezolano Lasso llega con un concierto especial al Hipódromo de las Américas hoy 10 de julio.
Así que presta atención y disfruta de Lasso en el Hipódromo de las Américas con todos los detalles de setlist y telonero para el concierto:
- Apertura de puertas: 1:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Teloneros: Diego Lop
- Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para el concierto de Lasso en Hipódromo de las Américas del 10 de julio
Hoy viernes 10 de julio, Lasso se presenta en concierto en el Hipódromo de las Américas como parte de las actividades de Bárbaro Play Session en el marco del Mundial 2026 con el partido España vs Bélgica
Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Lasso en Hipódromo de las Américas sean los siguientes:
- Te veo
- Siempre llegas tarde
- Cuando te dejan de querer
- Souvenir
- De tú a tú
- No pares de bailar
- Sin otro sentido
- Julia
- Corriendo con tijeras
- Ese final ya me lo sé
- Nunca seremos amigos
- Fetiche
- Hasta ese día
- Subtítulos
- Bilingües
- Diferente
- Dios
- Lucifer
- Odio que no te odio
- Un millón como tú
- Ojos marrones
- Quiero que vuelvas
- Perdón pero no te perdono