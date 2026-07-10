El cantautor venezolano Lasso llega con un concierto especial al Hipódromo de las Américas hoy 10 de julio.

Así que presta atención y disfruta de Lasso en el Hipódromo de las Américas con todos los detalles de setlist y telonero para el concierto:

Apertura de puertas: 1:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Teloneros: Diego Lop

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Lasso en Hipódromo de las Américas (Lasso )

Posible setlist para el concierto de Lasso en Hipódromo de las Américas del 10 de julio

Hoy viernes 10 de julio, Lasso se presenta en concierto en el Hipódromo de las Américas como parte de las actividades de Bárbaro Play Session en el marco del Mundial 2026 con el partido España vs Bélgica

Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Lasso en Hipódromo de las Américas sean los siguientes: