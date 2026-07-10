El cantautor venezolano Lasso llega con un concierto especial al Hipódromo de las Américas hoy 10 de julio.

Así que presta atención y disfruta de Lasso en el Hipódromo de las Américas con todos los detalles de setlist y telonero para el concierto:

  • Apertura de puertas: 1:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Teloneros: Diego Lop
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Concierto de Lasso en Hipódromo de las Américas
Concierto de Lasso en Hipódromo de las Américas (Lasso )

Posible setlist para el concierto de Lasso en Hipódromo de las Américas del 10 de julio

Hoy viernes 10 de julio, Lasso se presenta en concierto en el Hipódromo de las Américas como parte de las actividades de Bárbaro Play Session en el marco del Mundial 2026 con el partido España vs Bélgica

Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Lasso en Hipódromo de las Américas sean los siguientes:

  1. Te veo
  2. Siempre llegas tarde
  3. Cuando te dejan de querer
  4. Souvenir
  5. De tú a tú
  6. No pares de bailar
  7. Sin otro sentido
  8. Julia
  9. Corriendo con tijeras
  10. Ese final ya me lo sé
  11. Nunca seremos amigos
  12. Fetiche
  13. Hasta ese día
  14. Subtítulos
  15. Bilingües
  16. Diferente
  17. Dios
  18. Lucifer
  19. Odio que no te odio
  20. Un millón como tú
  21. Ojos marrones
  22. Quiero que vuelvas
  23. Perdón pero no te perdono