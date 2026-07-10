El Hipódromo de las Américas tendrá en concierto al cantautor venezolano, Lasso este viernes 10 de julio.

Por lo que a continuación te dejamos los detalles del concierto de Lasso en el Hipódromo de las Américas:

Apertura de puertas: 1:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Teloneros: Diego Lop

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Lasso en Hipódromo de las Américas (Lasso )

Lasso en el Hipódromo de las Américas, tras el España vs Bélgica

El España vs Bélgica del Mundial 2026 tendrá a sus terminó concierto de Lasso en el Hipódromo de las Américas.

Además de que también los asistentes podrán disfrutar de convivencia y comida en el evento Bárbaro Play Session en el marco del Mundial 2026.

Recuerda que el Hipódromo de las Américas es el recinto ubicado en Avenida Industria Militar S/N, en la colonia Lomas de Sotelo de la Residencial Militar en la alcaldía de la Miguel Hidalgo de la CDMX.

Así que ya tienes todo para disfrutar Lasso en el Hipódromo de las Américas, tras el España vs Bélgica.