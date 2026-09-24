Prepárate para el concierto de Lucero en Auditorio Nacional. Acá el setlist y telonero para el 24 de septiembre.
La cantante Lucero festejará sus 46 años de trayectoria musical ininterrumpida con un show especial para todos sus fans.
Setlist del concierto Lucero en Auditorio Nacional
Este sería el setlist para el concierto de Lucero en el Auditorio Nacional este jueves 24 de septiembre:
- Tácticas de guerra
- Sobreviviré
- Electricidad
- Lazos de amor
- Cuando llega el amor
- Los parientes pobres
- Juguemos a cantar
- Ella es chispita
- América es tu canción
- Te prometo
- Coqueta
- Viernes
- Llévame
- Con tan pocos años
- Fuego y ternura
- Todo el amor del mundo
- Tu desdén
- Quiero
- Corazón a la deriva
- Tanto
- Amor secreto
- El número uno
- No me dejes ir
- La única que te entiende
- Ya lo sé que tú te vas
- Llorar
- El Noa Noa
- En esta primavera
- No tengo dinero
- 17 años
- Cómo te voy a olvidar
- El listón de tu pelo
- Nunca es suficiente para mi
- Disco Samba
- Cuéntame
- Ya no
- Veleta
- Vete con ella
- Si antes te hubiera conocido
- DESPECHÁ
- La ventanita
- La bilirrubina
- El tiburón
- Cero tolerancia
Telonero para el concierto Lucero en el Auditorio Nacional
Por el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Lucero.
De cualquier manera la presentación de la popular cantante será especial porque regresa al Auditorio Nacional tras firmar un exitoso sold out en marzo pasado.