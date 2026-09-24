Te contamos a qué hora termina Lucero en el Auditorio Nacional ensu concierto del 24 de septiembre.

Lucero regresa al Auditorio Nacional de la Ciudad de México para ofrecer un show en vivo a sus fanáticos.

Horario del 24 de septiembre para Lucero en el Auditorio Nacional

Este sería el horario para ver a Lucero en el Auditorio Nacional el 24 de septiembre:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente

Lucero (Lucero / Facebook)

A lo largo de su presentación en vivo, Lucero hará un recorrido por sus mejores canciones.

Su repertorio incluirá temas clásicos, además de secciones de telenovelas, cover de grandes artistas y sus hits recientes.

El show de Lucero busca festejar sus 46 años de carrera musical y artística.

Ruta para llegar al Auditorio

Para llegar al Auditorio Nacional, la mejor opción en transporte público es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

En auto, debes llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento tiene un costo de 200 pesos y suele abrir sus puertas entre 2 a 3 horas previas al evento.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.