Hoy miércoles 24 de junio se presenta en concierto la banda británica de indietronica, Hot Chip en Campo Marte de la CDMX.

Así que no te pierdas de nada y disfruta de todo con el horario del concierto de Hot Chip en Campo Marte; a continuación todos los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Hot Chip en Campo Marte (Hot Chip)

Hot Chip regresa a México con concierto en Campo Marte

Campo Marte será la sede para el regreso de Hot Chip a México con concierto que promete traer sus más grandes éxitos para el deleite de los fans.

Recuerda que Campo Marte es el recinto ubicado en Domicilio conocido S/N de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX, como punto de referencia se encuentra a un costado del Auditorio Nacional.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios de la Línea 7.