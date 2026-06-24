La banda británica de indietronica, Hot Chip está de regreso a México con único concierto en Campo Marte de la CDMX hoy 24 de junio.

Así que fans prepárense, que ya les dejamos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto del 24 de junio de Hot Chip en Campo Marte:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Hot Chip en Campo Marte (Hot Chip)

Posible setlist de canciones para Hot Chip en Campo Marte del 24 de junio

Hot Chip llega este miércoles 24 de junio a Campo Marte con un concierto único que promete poner la fiesta para sus fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Hot Chip en Campo Marte sean los siguientes: