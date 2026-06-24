La banda británica de indietronica, Hot Chip está de regreso a México con único concierto en Campo Marte de la CDMX hoy 24 de junio.
Así que fans prepárense, que ya les dejamos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto del 24 de junio de Hot Chip en Campo Marte:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist de canciones para Hot Chip en Campo Marte del 24 de junio
Hot Chip llega este miércoles 24 de junio a Campo Marte con un concierto único que promete poner la fiesta para sus fans.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Hot Chip en Campo Marte sean los siguientes:
- Devotion
- Huarache Lights
- Night & Day
- Flutes
- Eleanor
- Positive
- Ready for the Floor
- Hungry Child
- Look at Where We Are
- I Feel Better
- Need You Now
- Over and Over
- Melody of Love
- And I Was a Boy From School