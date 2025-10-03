Hoy viernes 3 de octubre el Auditorio BB recibe a la banda de ska jamaicana The Skatalites en concierto.

Así que prepárate con el horario y hora en la qué termina el concierto de The Skatalites en el Auditorio BB, pues te tenemos los detalles.

Horarios del concierto de The Skatalites en el Auditorio BB del 3 de octubre

Llega a tiempo y hasta preve tu regresó a casa con los detalles del horario y hora en la qué termina el concierto de The Skatalites en el Auditorio BB del 3 de octubre:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: The Original Wailers featuring al Anderson

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: Se prevén 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 9 de la noche

Concierto de The Skatalites en Auditorio BB (The Skatalites)

The Skatalites celebra su 60 aniversario en el Auditorio BB de la CDMX

La banda de ska jamaicana The Skatalites llega hoy viernes 3 de octubre en concierto al Auditorio BB para celebrar su 60 aniversario.

Celebración de The Skatalites en el Auditorio BB que promete ser una gran fiesta de la música jamaiquina.

Recuerda que el Auditorio BB es el recinto que se ubica en la calle de Tlaxcala número 160 en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayores indicaciones, la manera más sencilla de llegar al Auditorio BB es por los servicios de transporte público Metro y Metrobús.

Mientras que por Metro deberás utilizar la Línea 9, mientras que en Metrobús la Línea 1, para ambos la bajada es en la estación Chilpancingo.