Edith Márquez -de 52 años de edad- prepara un concierto en la CDMX desde el Auditorio Nacional.
El viernes 3 de octubre, la cantante y compositora mexicana llenará de música el recinto con el paso de su gira Eterna e Inolvidable.
¿A qué hora empieza el concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional?
El Auditorio Nacional está a nada de recibir a Edith Márquez y estos son los horarios que los fans deberán tener en cuenta para el concierto:
- Puertas (acceso a los fans): A las 6:30 de la tarde
- Inicio del concierto: A las 8:30 de la noche
- Duración del concierto: Aproximadamente 2 horas
- Término del concierto: A las 10:30 de la noche
Después de la CDMX, Edith Márquez seguirá su gira por otras ciudades de México durante el mes de octubre y principios de noviembre.
Boletos siguen a la venta a través de Ticketmaster. Mientras que las próximas fechas de la cantante en concierto son:
- 24 de octubre de 2025: Palenque de Guadalajara, Guadalajara, México
- 7 de noviembre de 2025: Arena Monterrey, Monterrey, México
Edith Márquez en Auditorio Nacional: Telonero para concierto en el Auditorio Nacional
Hasta el momento, no se ha confirmado si Edith Márquez contará con un telonero para el Auditorio Nacional.
Edith Márquez en Auditorio Nacional: Setlist de canciones para el Auditorio Nacional
Eterna e Inolvidable es el álbum de estudio que Edith Márquez lanzó este 2025 y con el que inició su nueva gira.
En este sentido, es probable que la cantante incluya material de su reciente disco en su setlist del Auditorio Nacional como:
- Me nace del corazón
- Me gustas mucho
- Y nos dieron las diez
- Cuando yo quiera has de volver
- Déjame vivir
- La muerte del palomo
- Amor eterno
- Costumbres
- No sirvo para estar sin ti
Sin embargo, también se espera que Edith Márquez incluya en su concierto algunos de sus mayores éxitos como:
- Mi error, mi fantasía
- Para no llorar
- Juramentos
- Acostúmbrame al cielo
- Sedúceme
- Mi nombre
- Noche de copas
- Cuando grita la piel