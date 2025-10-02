Edith Márquez -de 52 años de edad- prepara un concierto en la CDMX desde el Auditorio Nacional.

El viernes 3 de octubre, la cantante y compositora mexicana llenará de música el recinto con el paso de su gira Eterna e Inolvidable.

¿A qué hora empieza el concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional está a nada de recibir a Edith Márquez y estos son los horarios que los fans deberán tener en cuenta para el concierto:

  • Puertas (acceso a los fans): A las 6:30 de la tarde
  • Inicio del concierto: A las 8:30 de la noche
  • Duración del concierto: Aproximadamente 2 horas
  • Término del concierto: A las 10:30 de la noche
Edith Márquez
Edith Márquez (Instagram | @edithmarquezlanda)

Después de la CDMX, Edith Márquez seguirá su gira por otras ciudades de México durante el mes de octubre y principios de noviembre.

Boletos siguen a la venta a través de Ticketmaster. Mientras que las próximas fechas de la cantante en concierto son:

  • 24 de octubre de 2025: Palenque de Guadalajara, Guadalajara, México
  • 7 de noviembre de 2025: Arena Monterrey, Monterrey, México

Edith Márquez en Auditorio Nacional: Telonero para concierto en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no se ha confirmado si Edith Márquez contará con un telonero para el Auditorio Nacional.

Edith Márquez en Auditorio Nacional: Setlist de canciones para el Auditorio Nacional

Eterna e Inolvidable es el álbum de estudio que Edith Márquez lanzó este 2025 y con el que inició su nueva gira.

En este sentido, es probable que la cantante incluya material de su reciente disco en su setlist del Auditorio Nacional como:

  • Me nace del corazón
  • Me gustas mucho
  • Y nos dieron las diez
  • Cuando yo quiera has de volver
  • Déjame vivir
  • La muerte del palomo
  • Amor eterno
  • Costumbres
  • No sirvo para estar sin ti

Sin embargo, también se espera que Edith Márquez incluya en su concierto algunos de sus mayores éxitos como:

  • Mi error, mi fantasía
  • Para no llorar
  • Juramentos
  • Acostúmbrame al cielo
  • Sedúceme
  • Mi nombre
  • Noche de copas
  • Cuando grita la piel
