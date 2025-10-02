Edith Márquez -de 52 años de edad- prepara un concierto en la CDMX desde el Auditorio Nacional.

El viernes 3 de octubre, la cantante y compositora mexicana llenará de música el recinto con el paso de su gira Eterna e Inolvidable.

¿A qué hora empieza el concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional está a nada de recibir a Edith Márquez y estos son los horarios que los fans deberán tener en cuenta para el concierto:

Puertas (acceso a los fans): A las 6:30 de la tarde

Inicio del concierto: A las 8:30 de la noche

Duración del concierto: Aproximadamente 2 horas

Término del concierto: A las 10:30 de la noche

Después de la CDMX, Edith Márquez seguirá su gira por otras ciudades de México durante el mes de octubre y principios de noviembre.

Boletos siguen a la venta a través de Ticketmaster. Mientras que las próximas fechas de la cantante en concierto son:

24 de octubre de 2025: Palenque de Guadalajara, Guadalajara, México

7 de noviembre de 2025: Arena Monterrey, Monterrey, México

Edith Márquez en Auditorio Nacional: Telonero para concierto en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no se ha confirmado si Edith Márquez contará con un telonero para el Auditorio Nacional.

Edith Márquez en Auditorio Nacional: Setlist de canciones para el Auditorio Nacional

Eterna e Inolvidable es el álbum de estudio que Edith Márquez lanzó este 2025 y con el que inició su nueva gira.

En este sentido, es probable que la cantante incluya material de su reciente disco en su setlist del Auditorio Nacional como:

Me nace del corazón

Me gustas mucho

Y nos dieron las diez

Cuando yo quiera has de volver

Déjame vivir

La muerte del palomo

Amor eterno

Costumbres

No sirvo para estar sin ti

Sin embargo, también se espera que Edith Márquez incluya en su concierto algunos de sus mayores éxitos como:

Mi error, mi fantasía

Para no llorar

Juramentos

Acostúmbrame al cielo

Sedúceme

Mi nombre

Noche de copas

Cuando grita la piel