La banda de ska jamaicana The Skatalites llega hoy viernes 3 de octubre en concierto al Auditorio BB.

Concierto de The Skatalites en el Auditorio BB del cual te dejaremos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de The Skatalites en el Auditorio BB del 3 de octubre

A continuación te dejamos los que debes saber del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de The Skatalites en el Auditorio BB de hoy 3 de octubre:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: The Original Wailers featuring al Anderson

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Skatalites en el Auditorio BB de hoy 3 de octubre

La legendaria agrupación de ska jamaicana The Skatalites estará celebrando en la CDMX su 60 aniversario con un concierto en el Auditorio BB hoy 3 de octubre.

Concierto que promete ser una noche espectacular e inolvidable con la música de The Skatalites en el Auditorio BB.

Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Skatalites en el Auditorio BB de hoy 3 de octubre sea: