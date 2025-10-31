Hoy 31 de octubre se presenta en concierto el trío sueco de DJ, Swedish House Mafia en la Plaza de Toros México.
Por lo que te tenemos el horario y hora en la que termina el concierto de Swedish House Mafia en la Plaza de Toros México, para que armes tu itinerario y disfrutes del show en vivo:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Green Bellbath, Mr Teia y Tecnoidac Disco
- Setlist de canciones: 16 temas aproximadamente en vivo
- Duración: Se estima 2:30 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche
Swedish House Mafia llega a la Plaza de Toros México con lo mejor de su música electrónica
La Plaza de Toros México estará recibiendo en concierto a Swedish House Mafia hoy 31 de octubre.
Recuerda que la Monumental Plaza de Toros México es el recinto que se ubica en cerrada de Augusto Rodin número 130 de la colonia Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX.