Molotov, la banda mexicana de rock, estará en concierto desde la CDMX con el Palacio de los Deportes como sede.

Y para que disfrutes al máximo la experiencia, toma en cuanta los siguientes horarios para este jueves 30 de octubre.

Molotov en el Palacio de los Deportes: ¿A qué hora termina el concierto?

La gira TXXXOUR 30 Aniversario de Molotov llega a la CDMX y a continuación el itinerario para el concierto en Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: alrededor de las 6:00 p.m.

Inicio del concierto: a las 8:30 p.m.

Duración del concierto: alrededor de 2 horas (aproximadamente)

Término del concierto: a las 10:30 p.m. (aproximadamente)

Molotov (Instagram | @molotovbanda)

Próximas fechas de Molotov: Conciertos en México de la banda

Este 2025 Molotov celebra sus 30 años de trayectoria en la industria con su gira mundial TXXXOUR 30 Aniversario.

Hasta el momento el tour de la banda mexicana ha recorrido ya ciudades en Estados Unidos y Europa.

Tras su concierto de este jueves 30 de octubre en el Palacio Nacional, Molotov tiene agendadas las siguientes fechas en México:

Monterrey: 7 de noviembre de 2025 en el Escenario GNP

Puebla: 22 de noviembre de 2025 en Tecate Comuna

CDMX: 31 de enero de 2026 en el Palacio de los Deportes

Molotov (@molotovbanda)

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para el concierto de Molotov?

El Palacio de los Deportes está ubicado en Granjas México , Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

Las mejores opciones son en transporte público vía Metro y Metrobús: