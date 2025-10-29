El famoso trío sueco de DJ, Swedish House Mafia estará de regreso a México este 31 de octubre en concierto desde la Plaza de Toros México.

Concierto de Swedish House Mafia del que ya te tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada del show en vivo:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Green Bellbath, Mr Teia y Tecnoidac Disco

Setlist de canciones: 16 temas aproximadamente en vivo

Swedish House Mafia regresa a la CDMX para un concierto que promete en la Plaza de Toros México este viernes 31 de octubre.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Swedish House Mafia en Plaza de Toros México sean: