El famoso trío sueco de DJ, Swedish House Mafia estará de regreso a México este 31 de octubre en concierto desde la Plaza de Toros México.
Concierto de Swedish House Mafia del que ya te tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada del show en vivo:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Green Bellbath, Mr Teia y Tecnoidac Disco
- Setlist de canciones: 16 temas aproximadamente en vivo
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Swedish House Mafia en Plaza de Toros México del 31 de octubre
Swedish House Mafia regresa a la CDMX para un concierto que promete en la Plaza de Toros México este viernes 31 de octubre.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Swedish House Mafia en Plaza de Toros México sean:
- Redlight
- More Than You Know
- Just Dance
- Greyhound
- Levels
- Heart Is King
- Save The World
- Reload
- Don’t You Worry Child
- Calling
- Moth to a Flame
- Turn On The Lights again..
- It Gets Better
- Hooligans
- Knas
- Blessings