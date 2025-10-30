Este jueves 30 de octubre, Molotov alista un concierto en la CDMX; estos son todos los detalles en torno a la presentación.

La cita es en el Palacio de los Deportes y la banda promete una noche inolvidable por su gira TXXXOUR 30 Aniversario.

Horarios para el concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes

Fans que están por asistir al Palacio de los Deportes para ver a Molotov en vivo, tomen en cuenta los siguientes horarios:

Apertura de puertas: alrededor de las 6:00 p.m.

Inicio del concierto: a las 8:30 p.m.

Duración del concierto: alrededor de 2 horas (aproximadamente)

Término del concierto: a las 10:30 p.m. (aproximadamente)

Telonero para el concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes

Hasta el momento, no se ha anunciado un acto de apertura para el concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes.

Del mismo modo, se desconoce si la banda contará con invitados especiales arriba del escenario durante su presentación.

Molotov en el Palacio de los Deportes: Setlist para el concierto

A continuación, una lista del posible setlist que Molotov podría interpretar en su concierto del Palacio de los Deportes:

Amateur (Rock me Amadeus)

Chinga tu madre

Changüich a la chichona

Parásito

Lagunas mentales

Here we kum

Molotov cocktail party

Blame me

Frijolero

Gimme tha power

Hit me (Gimme tha power II)

Marciano I

Marciano II

Perro negro granjero

El señor del banco

Dance an dense denso

Quítate que ma’sturbas

Demolición

Más vale cholo

Mátate teté

Puto

Rastaman-dita