Te contamos a qué hora termina el concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional, este martes 5 de mayo.

“El último regreso Tour” de Ricardo Montaner ahora hace escala en la CDMX para un concierto único.

Horario del concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional para este 5 de mayo quedó así:

Lobby: 6:30 de la tarde

Apertura de puertas: 7:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Con “El último regreso Tour”, Ricardo Montaner promete un espectáculo en vivo lleno de nostalgia.

Esto porque se trata de la gira de despedida del cantante venezolano tras 40 años de una exitosa carrera.

Ricardo Montaner (@montaner / Instagram)

Ruta llegar para el Auditorio Nacional

Te damos la mejor ruta para llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Ricardo Montaner.

En la actualidad, la estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente , así que las opciones que tienes si viajas en transporte público son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

En auto, hay que llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento vale 200 pesos y abre 2 o 3 horas antes del evento.

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.