Te contamos a qué hora termina el concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional, este martes 5 de mayo.
“El último regreso Tour” de Ricardo Montaner ahora hace escala en la CDMX para un concierto único.
Horario del concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional
El horario del concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional para este 5 de mayo quedó así:
- Lobby: 6:30 de la tarde
- Apertura de puertas: 7:30 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Con “El último regreso Tour”, Ricardo Montaner promete un espectáculo en vivo lleno de nostalgia.
Esto porque se trata de la gira de despedida del cantante venezolano tras 40 años de una exitosa carrera.
Ruta llegar para el Auditorio Nacional
Te damos la mejor ruta para llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Ricardo Montaner.
En la actualidad, la estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente, así que las opciones que tienes si viajas en transporte público son:
- Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio
- Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2
- Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX
En auto, hay que llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento vale 200 pesos y abre 2 o 3 horas antes del evento.
La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.