Todo está listo para que Ocean Ally arribe el escenario con su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional.

Ante mil 200 personas, a lo largo de dos horas, Ocean Alley interpretará este 20 de octubre lo mejor de su repertorio musical.

¿A qué hora termina el concierto de Ocean Alley? Horarios para el Lunario del Auditorio Nacional

Estos son los horarios para el único concierto que Ocean Alley ofrecerá en el Lunario del Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 7:00 p.m.

Inicio del concierto: 9:00 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: alrededor de las 11 de la noche.

Ocean Alley en el Lunario del Auditorio Nacional (Ocesa Total / @ocesa_total)

Aunque no hay probabilidad de lluvia, se recomienda llegar al recinto al menos media hora antes.

Puedes llegar al Lunario del Auditorio Nacional por transporte público (Metro y Metrobús), taxi o auto particular.

El recinto se encuentra ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, en Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

A continuación te compartimos el mapa:

Ocean Alley comió tacos previo a su concierto en CDMX

Mientras el reloj marca las 21 horas, los integrantes de Ocean Alley se pasean por la Ciudad de México.

Como suelen hacerlo artistas extranjeros, la banda australiana de rock psicodélico se detuvo en un par de taquerías para probar los tacos.

Ocean Alley aterrizó en CDMX el domingo, día en el que hizo una parada en una sucursal de la Taquería Orinoco.

Ocean Alley en la Taquería Orinoco (@Oceanalleyband / Instagram)

Mientras que este lunes comieron quesadillas en un puesto ambulante: