La banda australiana de rock psicodélico alternativo Ocean Alley, ya se encuentra en Ciudad de México. El motivo es el concierto que ofrecerá este lunes 20 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional.

A lo largo de dos horas, Ocean Alley interpretará lo mejor de su repertorio en el recinto de espectáculos con capacidad hasta para 1,200 personas.

Por lo que en SDPnoticias te decimos todo lo que debes saber sobre este show musical.

Horario del concierto de Ocean Alley en el Lunario del Auditorio Nacional este 20 de octubre

El concierto de Ocean Alley en el Lunario del Auditorio Nacional es esta noche, por lo que debes tomar en cuenta lo siguiente:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio del concierto: 9:00 de la noche

Fin del concierto: Aproximadamente a las 11 de la noche.

Duración del concierto: 2 horas

Telonero: Sin especificar

Ocean Alley en el Lunario del Auditorio Nacional (Ocesa Total / @ocesa_total)

Setlist de Ocean Alley en el Lunario del Auditorio Nacional

Esta noche, Ocean Alley hará vibrar el Lunario del Auditorio Nacional. La banda llegó a México como parte de gira “Latin America ’25 Tour”.

Hasta el momento no se ha revelado el setlist oficial que la agrupación interpretará en su show musical; sin embargo, fans esperan escuchar canciones como:

Left Of The Dealer

Touch Back Down

Tangerine

Love Ballon

Up in There

First Blush

Down The Line

Sweet Boy

Drenched

Ain’t No Use

Thru Everything

Life In Love

Breathe

Comfortably Numb

Doble Vision

Hasta el momento se desconoce si Ocean Alley tendrá telonero en su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional.

Recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, en Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Aunque no hay probabilidad de lluvia, te recomendamos llegar al menos media hora antes del evento.

Sin más, te compartimos la ubicación:

Aún hay boletos para el concierto de Ocean Alley en el Lunario del Auditorio Nacional

Por otro lado, Ocean Alley no dará un segundo concierto en el Lunario del Auditorio Nacional. Por lo que si quieres ser parte de esta experiencia debes saber que aun hay boletos.

El costo de estos es de 1,171 pesos más cargos extras.