La banda australiana de rock psicodélico alternativo Ocean Alley, ya se encuentra en Ciudad de México. El motivo es el concierto que ofrecerá este lunes 20 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional.
A lo largo de dos horas, Ocean Alley interpretará lo mejor de su repertorio en el recinto de espectáculos con capacidad hasta para 1,200 personas.
Por lo que en SDPnoticias te decimos todo lo que debes saber sobre este show musical.
Horario del concierto de Ocean Alley en el Lunario del Auditorio Nacional este 20 de octubre
El concierto de Ocean Alley en el Lunario del Auditorio Nacional es esta noche, por lo que debes tomar en cuenta lo siguiente:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Inicio del concierto: 9:00 de la noche
- Fin del concierto: Aproximadamente a las 11 de la noche.
- Duración del concierto: 2 horas
- Telonero: Sin especificar
Setlist de Ocean Alley en el Lunario del Auditorio Nacional
Esta noche, Ocean Alley hará vibrar el Lunario del Auditorio Nacional. La banda llegó a México como parte de gira “Latin America ’25 Tour”.
Hasta el momento no se ha revelado el setlist oficial que la agrupación interpretará en su show musical; sin embargo, fans esperan escuchar canciones como:
- Left Of The Dealer
- Touch Back Down
- Tangerine
- Love Ballon
- Up in There
- First Blush
- Down The Line
- Sweet Boy
- Drenched
- Ain’t No Use
- Thru Everything
- Life In Love
- Breathe
- Comfortably Numb
- Doble Vision
Hasta el momento se desconoce si Ocean Alley tendrá telonero en su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional.
Recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, en Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
Aunque no hay probabilidad de lluvia, te recomendamos llegar al menos media hora antes del evento.
Sin más, te compartimos la ubicación:
Aún hay boletos para el concierto de Ocean Alley en el Lunario del Auditorio Nacional
Por otro lado, Ocean Alley no dará un segundo concierto en el Lunario del Auditorio Nacional. Por lo que si quieres ser parte de esta experiencia debes saber que aun hay boletos.
El costo de estos es de 1,171 pesos más cargos extras.