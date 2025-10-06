Este martes 7 de octubre el cantante británico Rod Stewart presenta un concierto en la CDMX como parte de su gira One Last Time Tour.

La cita es en el Palacio de los deportes y esto es todo lo que tienes que saber previo a su presentación de despedida en México.

¿A qué hora es el concierto de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes?

Ya todo está preparado para el concierto de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes. A continuación los horarios a tener en cuenta:

Apertura de puertas: A las 7:00 de la noche

Inicio del concierto: A las 9:00 de la noche

Duración del concierto: Aproximadamente 2 horas

Fin del concierto: Aproximadamente a las 11:00 de la noche

Rod Stewart (Instagram | @sirrodstewart)

Concierto de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes: Telonero e invitados especiales

Para su presentación en la CDMX no se ha anunciado oficialmente un telonero o invitados especiales.

One Last Time Tour ha contado con pocos invitados, como Cheap Trick en fechas de Norteamérica.

Por lo que fans en México están en la espera de alguna sorpresa el día del concierto en Palacio de los deportes.

Setlist de canciones para el concierto de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes

Rod Stewart es uno de los músicos más emblemáticos de la industria musical con más de medio siglo de trayectoria.

Las canciones sobran cuando se trata de las mejores de Rod Stewart, así que dejamos un posible setlist que podría resonar al interior del Palacio de los Deportes:

Infatuation

Tonight I’m Yours

It’s a Heartache

Roll and Tumble Blues

It Takes Two

The First Cut Is the Deepest

Tonight’s the Night

Forever Young / Riverdance / Forever Young

The Motown Song

Young Turks

Maggie May

I’d Rather Go Blind

Downtown Train

I’m Every Woman

If You Don’t Know Me by Now

You’re in My Heart

Have I Told You Lately

Proud Mary

Da Ya Think I’m Sexy?

Stay With Me

Some Guys Have All the Luck

Love Train